Auto fährt in Menschengruppe - drei Leichtverletzte

Ein Auto ist am Sonntagabend in Cölbe in eine Menschengruppe gefahren. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Offenbar war ein Streit eskaliert.

Nach einem eskalierten Streit fuhr ein Auto am Sonntag gegen 21.30 Uhr in Cölbe (Marburg-Biedenkopf) in eine Menschengruppe. Dabei wurden nach Angaben der Polizei vom Montag drei Beteiligte leicht verletzt, sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Vorfall ereignete sich vor einem Imbiss.

Die Polizei geht davon aus, dass ein persönlicher Streit eskalierte. Die Anzahl der Beteiligten, der exakte Geschehensablauf und die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.