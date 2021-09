Auto fährt in Traktor - zwei Verletzte

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Traktor auf der B454 bei Kirchheim (Hersfeld-Rotenburg) ist am Freitag ein Schaden von 40.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei am Samstag berichtete, wollte ein 24-jähriger Autofahrer einen Traktor in dem Moment überholen, als dieser links in einen Feldweg einbog. Es kam zur Kollision. Der Autofahrer und der 70-jährige Traktorfahrer wurden leicht verletzt.