Auto fährt in Zapfsäulen: Raststätte an A5 brennt

Die Raststätte Gräfenhausen Ost an der A5 bei Weiterstadt gleicht derzeit einem Trümmerfeld: Ein Auto fuhr dort am Morgen in die Zapfsäulen. Der Fahrer starb, die Tankstelle geriet in Brand.

An der Raststätte Gräfenhausen-Ost an der A5 bei Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) brennt es seit dem Morgen: Dort war ein Auto gegen 6.50 Uhr in die Zapfsäulen gefahren, wie die Polizei dem hr bestätigte. Laut einer Zeugenaussage habe das Fahrzeug beim Aufprall eine hohe Geschwindigkeit gehabt. Bestätigt ist diese Information aber nicht.

Auf Fotos ist das ausgebrannte Wrack eines Transporters zu sehen, Trümmerteile des zerstörten Pkw sind weit verstreut.

Der oder die Fahrerin des Pkw sei bei dem Unfall ums Leben gekommen, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe des Unfalls waren zunächst völlig unklar - damit auch, ob möglicherweise ein medizinischer Notfall vorlag.

Sperrung und Stau auf A5

Die Feuerwehr hat die Raststätte weiträumig abgesperrt und ist seither mit den Löscharbeiten beschäftigt. Gegen 9.30 Uhr war der Brand laut Polizei unter Kontrolle. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, die Flammen seien auf den Transporter und das Dach der Rastanlage übergesprungen.

Weil sich in dem Dach leicht brennbare Stoffe befunden hätten, gestalteten sich die Löscharbeiten aufwendig und würden einige Stunden dauern. Das Dach ist nach Polizeiangaben einsturzgefährdet. Zwei Zapfsäulen seien beschädigt worden. Informationen über weitere Verletzte gab es zunächst nicht.

Nachdem die A5 zunächst in Richtung Frankfurt voll gesperrt worden war, fließt der Verkehr mittlerweile wieder am Unfallort vorbei. Dennoch staute sich der Verkehr gegen 8 Uhr auf einigen Kilometern.