Nach einem schweren Unfall auf der A67 sind drei junge Männer gestorben. Der Fahrer war offenbar ungebremst in den Anhänger eines Lkw gefahren. Drei weitere Menschen wurden verletzt.

Bei einem schweren Unfall auf der A67 bei Rüsselsheim sind in der Nacht zum Samstag drei Menschen ums Leben gekommen, drei weitere wurden leicht verletzt. Der 24-jährige Fahrer eines Mercedes war mit seinem Wagen mit hoher Geschwindigkeit und offenbar ungebremst in den Anhänger eines LKW gefahren. Dabei wurde das Dach des Wagens abgerissen, die drei Insassen im Alter von 24 bis 26 Jahren verstarben noch an der Unfallstelle.

Drei weitere Menschen leicht verletzt

Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde der Wagen durch die Wucht des Aufpralls mit dem Lkw zur Seite geschleudert und rammte noch ein weiteres Auto. Zwei Frauen im Alter von 19 und 33 Jahren wurden dabei leicht verletzt. Auch der 37 Jahre alte Fahrer des LKW erlitt leichte Verletzungen.

Die A67 war ab der Anschlussstelle Rüsselsheim Ost in nördlicher Richtung bis zum Morgen für insgesamt fünf Stunden voll gesperrt.

Sendung: hr-iNFO, 09.11.2019, 8 Uhr