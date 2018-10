Mit einem Rad in der Luft und dem Fuß auf der Bremse hat eine Autofahrerin in Osthessen den Notruf alarmiert. Die Einsatzkräfte mussten das Auto zunächst suchen.

Polizei und Feuerwehr haben am Dienstag in Osthessen eine Autofahrerin gerettet, die mit ihrem Wagen einen Abhang hinabzurutschen drohte. Mit einem Rad habe der Pkw bereits über dem Abhang gehangen, wie die Polizei mitteilte.

Die 56 Jahre alte Corinna Popovice hatte die Polizei am Dienstagnachmittag per Notruf alarmiert. Ihr Wagen sei ins Rutschen gekommen, stehe nun an einem Abhang und drohe, mehrere Meter in die Tiefe zu stürzen.

"Ich spürte, wie ich nach hinten rutsche"

Dem hr sagte Popovice am Mittwoch: "Ich spürte jeden Moment, wie ich nach hinten rutsche. Mir war nur wichtig, dass ich stabil bleibe und das Gleichgewicht nicht verliere." Sie habe das Gefühl gehabt, dass sich das Auto bei jeder Bewegung bewege. "Ich habe zu meinem Handy auf dem Beifahrersitz gegriffen und die 110 gewählt."

Sie sei immer unruhiger geworden und habe gesagt, dass ihr Motor laufe, sie auf der Bremse stehe und ihre Füße allmählich einschliefen, teilte die Polizei mit. Außerdem wusste die Frau nicht genau, wo sie sich befand, und konnte nur vage Hinweise liefern.

Mit Hubschrauber gefunden

Der Polizist am Telefon beruhigte sie und vermutete richtigerweise, dass die Frau auf der A66 aus Richtung Frankfurt an der Anschlussstelle Steinau abgefahren war.

Mit einem Polizeihubschrauber, der zufälligerweise in der Nähe flog, wurde der Wagen schließlich entdeckt. Auch ein Autofahrer hatte inzwischen angehalten. Rettungskräfte konnten schließlich mit einer Seilwinde den Wagen bergen.