Zu schnell unterwegs Auto hebt in Kreisel ab - zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall in einem Kreisel sind zwei Autoinsassen schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben war der Wagen in der Nacht zum Sonntag vermutlich zu schnell in das neu gebaute Rondell Richtung Nauheim gefahren. Er hob ab und überschlug sich mehrfach. Die alkoholisierten Insassen waren ohne Führerschein unterwegs. Wer von beiden am Steuer saß, war zunächst unklar.