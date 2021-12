Unbekannte haben am Sonntagmorgen vermutlich ein Auto in Rüsselsheim in Brand gesetzt.

Wie die Polizei mitteilte, waren Anwohner von einem Explosionsgeäusch geweckt worden und hatten die Polizei alarmiert. Vier weitere Autos wurden beschädigt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 100.000 Euro.