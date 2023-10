Auto kracht auf B43 in Pannenfahrzeug- ein Schwerverletzter

Auf der B43 nahe dem Frankfurter Flughafen ist am Donnerstag ein Auto auf ein liegengebliebenes Fahrzeug aufgefahren.

Der Fahrer des Pannenwagens wurde dabei schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Ob er sich zum Unfallzeitpunkt außerhalb seines Fahrzeugs befand, konnte ein Polizeisprecher am Abend nicht sagen. Die Bundesstraße war in Richtung Kelsterbach zeitweise gesperrt.