Ein Autofahrer ist am Mittwoch auf der A45 bei Herborn (Lahn-Dill) auf regennasser Fahrbahn mit seinem Wagen gegen einen Lkw gestoßen und hat diesen ins Schleudern gebracht.

Der Lastwagenfahrer verlor die Kontrolle stürzte in die Böschung, wie die Polizei in Gießen am Donnerstag meldete. Beide Fahrer wurden vom Rettungsdienst versorgt.