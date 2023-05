Auto kracht in Neckarsteinach (Bergstraße) in Bäckerei

Eine 62 Jahre alte Autofahrerin ist am Sonntag an der B37 aus noch ungeklärter Ursache ungebremst in eine Bäckereifiliale gefahren.

Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde sie dabei schwer verletzt. Ihre 37-jährige Tochter, die im Wagen saß, erlitt leichte Verletzungen. An der Bäckereifassade entstand ein Sachschaden von rund 28.000 Euro.