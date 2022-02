Auto prallt auf A661 in Leitplanke und hinterlässt Trümmerfeld

Auf der A661 bei Oberursel (Hochtaunus) ist am Samstagabend ein Auto ins Schleudern geraten und in die Leitplanke geprallt.

Die drei 20 und 21 Jahre alten Insassen wurden leicht verletzt. Laut einem Polizeisprecher war der Fahrer des Wagens dem Auto eines 20-Jährigen ausgewichen, der im Begriff war, den Fahrstreifen zu wechseln. An dem Unfallwagen entstand Totalschaden. Wegen des Trümmerfelds war die Autobahn in südlicher Richtung zweieinhalb Stunden, in der Gegenrichtung eine Stunde gesperrt.