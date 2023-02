Bei einem Unfall bei Schlitz (Vogelsberg) ist ein 47-Jähriger schwer verletzt worden.

Er kam am Sonntagabend mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve von einer Landstraße ab und prallte gegen einen Baum. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde der Fahrer im Auto eingeklemmt. Er kam in eine Klinik.