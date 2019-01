Eine Autofahrerin ist in Lautertal in den Gegenverkehr geraten und gegen eine Milchlaster gekracht. Sie wurde schwer verletzt. Die Milch lief nicht aus, dafür aber Diesel und Farbe. Viel Arbeit für die Feuerwehr.

Eine weiße Lache auf der L3140 in Lautertal (Vogelsberg): Eine Autofahrerin war hier am Sonntagnachmittag zwischen Dirlammen und Hörgenau mit einem Milchlaster zusammengestoßen, nachdem sie laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten war. Nicht die Milch färbte die Straße weiß, sondern Farbe aus einem Eimer, den die 70-Jährige in ihrem Pkw transportiert hatte.

Die Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß in ihrem Auto eingeklemmt. Mit schweren Verletzungen kam sie in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Sein Sattelzug kam auf einer Wiese neben der Landstraße zum Stehen.

Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 90.000 Euro. Weil neben der Farbe auch Diesel ausgelaufen war, dauerten die Aufräumarbeiten am frühen Abend noch an.

Sendung: hr-iNFO, 27.01.2019, 18 Uhr