Ein Autofahrer hat am Sonntagabend in Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg) aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen die Wand eines Wohnhauses im Stadtteil Landau geprallt. Laut Feuerwehr wurde der 55-Jährige dabei in seinem Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Die Schäden am Haus sind erheblich, die Bewohnerinnen und Bewohner mussten das Gebäude aus Sicherheitsgründen vorübergehend verlassen. Wie hoch der Sachschaden ist, lässt sich laut Polizei noch nicht sagen.