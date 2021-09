Auto rast in Hauswand

Unfall Auto rast in Hauswand

Ein Autofahrer ist am Mittwoch in eine Hauswand in Schlangenbad (Rheingau-Taunus) gefahren.

Wie die Feuerwehr am Donnerstag meldete, wurde er dabei verletzt. Der 75-Jährige hatte aus noch unbekannter Ursache auf abschüssiger Straße die Kontrolle über sein Auto verloren. Die Bewohner waren nicht zu Hause. Schaden: 70.000 Euro.