Weil sie vergaß, die Handbremse an ihrem geparkten Firmenwagen anzuziehen, hat eine 43 Jahre alte Frau am Samstag in Mossautal (Odenwald) einen Unfall ausgelöst.

Ihr Wagen touchierte laut Polizei ein geparktes Auto, stürzte vier Meter tief in eine Hofeinfahrt und beschädigte ein weiteres Fahrzeug und einen Anhänger. Die Frau verletzte sich leicht bei dem Versuch, den Wagen zu stoppen. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro.