Bei einem schweren Unfall auf der A45 ist ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Auto war ins Heck eines Lastwagens geprallt und hatte sich dort verkeilt. Die Autobahn wurde gesperrt.

Der tödliche Unfall ereignete sich laut Polizei am Donnerstag um 6.40 Uhr auf der A45 bei Aschaffenburg in Richtung Gießen. Auf dem Teilstück zwischen Hammersbach (Main-Kinzig) und Altenstadt prallte ein Auto ins Heck eines Sattelschleppers, wo es sich mit der Motorhaube verkeilte. Der Fahrer des Wagens starb noch an der Unfallstelle. Der aus Österreich stammende Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Gutachter untersuchten am Morgen die Unfallstelle. Dabei kamen eine Drohne und ein Hubschrauber für Luftaufnahmen zum Einsatz. Die Staatsanwaltschaft Gießen stellte zudem die beiden Fahrzeuge sicher. Derzeit sucht die Polizei nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Die A45 wurde für mehrere Stunden gesperrt. Es bildeten sich mehrere Kilometer Stau, auch auf den Umleitungsstrecken über Hainchen und Lindheim. Seit 10.45 Uhr sind alle Sperrungen wieder aufgehoben.

Sendung: hr4, 15.11.2018, 12.30 Uhr