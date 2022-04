Eine 27-Jährige und zwei 25 und 28 Jahre alte Männer sind bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben waren sie am Montag kurz nach Mitternacht im Hanauer Stadtteil Klein-Auheim in einer S-Kurve von der Straße abgekommen. Das Auto fuhr eine Böschung hinunter und blieb auf dem Dach liegen. Alle Insassen kamen ins Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Weitere Fahrzeuge waren nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht an dem Unfall beteiligt.