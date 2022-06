Auto stürzt in Weiher bei Mengerskirchen

Eine 20-Jährige ist in der Nacht zum Samstag mit ihrem Auto in einen See bei Mengerskirchen gestürzt.

Ein Bekannter hat die 20-Jährige aus dem sinkenden Wagen gerettet. Die beiden waren mit ihren Autos zwischen Waldedernbach und Mengerskirchen (Limburg-Weilburg) unterwegs. Die Frau kam mit ihrem Wagen in einer Rechtskurve von der Straße ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie fuhr gegen eine Leitplanke und wurde nach rechts über beide Fahrstreifen geschleudert.

Das Auto durchbrach ein Geländer, der Wagen stürzte in den dortigen Seeweiher. Der junge Mann sah den Unfall, stoppte seinen Wagen und rettete die Frau durch die Heckklappe aus dem sinkenden Auto.

Beide bleiben unverletzt. Feuerwehr-Taucher bargen das Auto am Samstag.