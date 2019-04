Ein Auto hat in Butzbach (Wetterau) einen auf der Straße liegenden Mann überrollt und ist davongefahren.

Eine Zeugin habe den Vorfall am Samstagabend beobachtet, teilte die Polizei mit. Der 46-jährige Mann kam mit schweren Verletzungen am Bein in ein Krankenhaus. Laut Polizei war er alkoholisiert.