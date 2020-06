Ein Auto ist am späten Sonntagabend in Felsberg von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen.

Der Kleinwagen blieb auf dem Dach liegen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als die alarmierten Rettungskräfte am Unfallort in Felsberg (Schwalm-Eder) eintrafen, befand sich allerdings niemand mehr im Auto. Eine größere Suchaktion nach dem Fahrer und möglichen weiteren Insassen blieb bislang ohne Erfolg.