Bei einem Unfall in Höhe des Jagdschlosses Kranichstein in Darmstadt sind in der Nacht zum Sonntag zwei Männer schwer verletzt worden.

Laut Polizei war der 24 Jahre alte Fahrer aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich mehrfach. Dabei wurde auch der 21 Jahre alte Beifahrer verletzt.