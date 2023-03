Eine 53 Jahre alte Autofahrerin ist auf der A661 bei Dreieich (Offenbach) verunglückt.

Sie kam am Freitag nach einem Überholmanöver ins Schleudern und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Auto überschlug sich mehrfach und kollidierte mit der Betonleitwand. Die Fahrerin kam verletzt in eine Klinik, am Auto entstand Totalschaden.