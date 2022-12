Auto überschlägt sich in Garage

In einer Tiefgarage in Taunusstein (Rheingau-Taunus) hat ein Autofahrer am Donnerstag die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Nach Polizeiangaben vom Freitag verwechselte der 83-Jährige Bremse und Gas. Er rammte ein Auto und zwei Zäune, sein Pkw überschlug sich. Der Mann blieb unverletzt, der Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.