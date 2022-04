Bei einem Zusammenstoß an einer Kreuzung in Friedewald (Hersfeld-Rotenburg) sind am Mittwoch fünf Menschen verletzt worden.

Ein 46 Jahre alter Autofahrer habe auf die B62 abbiegen wollen und dabei das Auto eines 48-Jährigen übersehen, teilte die Polizei mit. Beide Fahrer sowie die drei Mitfahrer des 48-Jährigen wurden in Kliniken gebracht.