Kurzmeldung Pkw-Fahrerin fährt auf A7 in Leitplanke

Bei einem Unfall auf der A7 ist am Sonntagmorgen eine 51 Jahre alte Autofahrerin verletzt worden.

Die Frau war mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gefahren, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn musste in Höhe der Anschlussstelle Fulda-Mitte in Richtung Würzburg wegen der Landung eines Rettungshubschraubers gesperrt werden.

Wie schwer sich die Person verletzt hat, war zunächst unklar. Der Schaden wurde mit rund 20.000 Euro angegeben.