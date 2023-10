Mit einem zuvor gestohlenen Auto hat ein Unbekannter in Obertshausen (Offenbach) mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Wie die Polizei am Montag berichtete, wurden in der Nacht zum Sonntag insgesamt sechs Autos in der Straße "Im Hasenwinkel" demoliert. Der Schaden wird auf 225.000 Euro geschätzt. Der verlassene, nicht mehr fahrbereite Unfallwagen wurde in der Nähe gefunden.