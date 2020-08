Ein Autodiebstahl in Fulda hat einem 24-Jährigen kein Glück gebracht.

Polizeistreifen konnten ihn auf der A4 bei Wüstenbrand in Sachsen stellen. Das Fluchtauto prallte gegen einen Streifenwagen, dabei wurde ein Beamter verletzt. Der Dieb versuchte noch vergeblich, zu Fuß in ein Maisfeld zu flüchten. Der in Hessen einschlägig vorbestrafte Mann soll am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.