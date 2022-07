Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 bei Hanau ist ein Mensch schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtete, geriet am Freitagabend ein PKW von der Fahrbahn ab, überschlug sich und flog in eine Böschung. Autofahrer sahen den PKW in der Böschung liegen und alarmierten den Rettungsdienst. Der Verletzte wurde in eine Klinik gebracht.