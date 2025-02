Fußgänger in Frankfurt angefahren

Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos nahe Bad Homburg ist ein 83 Jahre alter Autofahrer gestorben. In Frankfurt wurde ein Fußgänger angefahren und schwer verletzt.

Der tödliche Unfall in Bad Homburg ereignete sich am Montagabend gegen 19 Uhr auf der B456. Nach Polizeiangaben war der 83 Jahre alte Autofahrer mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen auf gerader Strecke auf die Gegenspur geraten. Sein Auto krachte frontal in den Wagen eines 54-Jährigen.

Der 83-Jährige wurde schwer verletzt und noch am Unfallort reanimiert, starb jedoch kurze Zeit später im Krankenhaus. Der 54 Jahre alte Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Die B456 war für rund zwei Stunden gesperrt. Die Polizei schätzte den Schaden auf 100.000 Euro.

Unfall an Kreuzung in Frankfurt-Griesheim

Im Frankfurter Stadtteil Griesheim erfasste am Montagabend ein Auto einen Fußgänger, der schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Unfall geschah laut Polizei an einer Kreuzung. Der genaue Hergang sei noch unklar.