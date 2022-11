Eine Autofahrerin hat am frühen Samstagmorgen einen entgegenkommenden Wagen übersehen und ist mit diesem frontal zusammengestoßen.

Wie die Polizei am Sonntag meldete, passierte der Unfall in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) beim Abbiegen. Ein Fahrer wurde eingeklemmt und musste befreit werden. Beide wurden leicht verletzt in eine Klinik gebracht.