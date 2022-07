Ein 23 Jahre alter Mann ist am Freitagabend bei einem Unfall auf der L3141 bei Fulda verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag meldete, war er in einer Kurve in den Straßengraben gefahren, wo er sich mit seinem Wagen überschlug. Er kam verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei vermutet, dass er zu schnell unterwegs war.