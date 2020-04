Der Fahrer eines Kleintransporters ist am Dienstag bei einem Unfall auf der A3 bei Offenbach schwer verletzt worden.

Ein Rettungshubschrauber brachte in laut Polizei in ein Krankenhaus. Die A3 in Richtung Süden war zeitweise gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen war der Kleintransporter aus unbekannter Ursache auf einen Lkw aufgefahren.