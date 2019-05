Autofahrer fährt Elfjährige in Frankfurt an

Bei Rot losgefahren Autofahrer fährt Elfjährige in Frankfurt an

Ein Autofahrer hat in Frankfurt-Dornbusch ein elfjähriges Mädchen angefahren.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war der 61-Jährige am Freitag trotz roter Ampel losgefahren. In dem Moment überquerte das Mädchen die Fahrbahn bei grüner Fußgängerampel. Sie kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.