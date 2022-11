Autofahrer fährt zwei Fußgänger an, Mann lebensgefährlich verletzt

An Ampel

An Ampel Autofahrer fährt zwei Fußgänger an, Mann lebensgefährlich verletzt

An einer Ampel in Kassel hat ein 19 Jahre alter Autofahrer am Dienstagabend zwei Fußgänger angefahren.

Ein 42-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei berichtete, eine 57-Jährige erlitt leichtere Verletzungen, beide kamen ins Krankenhaus. Die Ampel habe für die Fußgänger Grün angezeigt. Ein Gutachter soll jetzt Ursache und Hergang des Unfalls klären.