Ein Autofahrer ist am Donnerstag in Rotenburg (Hersfeld-Rotenburg) über einen Radweg und in einer Kurve geradeaus weiter über eine Wiese in die Fulda gefahren.

Das Auto blieb im flachen Uferbereich stecken, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer verließ die Unfallstelle. Die Feuerwehr zog das Auto aus dem Fluss.