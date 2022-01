Autofahrer fährt Radfahrer in Viernheim um und flüchtet

Zwölfjähriger verletzt Autofahrer fährt Radfahrer in Viernheim um und flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat in Viernheim (Bergstraße) einen jugendlichen Radfahrer umgefahren und ist geflüchtet.

Nach Polizeiangaben fuhr der Pkw am Montagmorgen in der Theodor-Heuss-Allee auf das Hinterrad des Zwölfjährigen auf, so dass dieser stürzte und verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.