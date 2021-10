Autofahrer fährt Radfahrer an

An einer Kreuzung in Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) hat ein Autofahrer am Mittwochabend einen Fahrradfahrer angefahren.

Der Radfahrer hatte laut Polizei Vorfahrt. Der Radfahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Unfallverursacher fuhr davon. Auffällig an dem Pkw könnte den Beamten zufolge eine mit einer weißen Schrift beklebte Fahrertür gewesen sein.