Auf der A3 zwischen Wiesbaden und Frankfurt hat sich ein Autofahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert: Als eine Streife den Mann kontrollieren wollte, raste dieser mit Tempo 200 davon - und entkam schließlich zu Fuß.

"Wenn das zu einer anderen Uhrzeit passiert wäre, wäre das dramatisch ausgegangen", fasste ein Sprecher der Polizei Wiesbaden gegenüber hessenschau.de die Ereignisse auf der A3 zusammen. Was war am frühen Samstagmorgen passiert?

Gegen 0.25 Uhr hatte eine Streife der Autobahnpolizei am Wiesbadener Kreuz in Richtung Frankfurt den Fahrer eines blauen Seats kontrollieren wollen. Beim Anblick des Polizeiautos gab der Fahrer Vollgas - und jagte mit quietschenden Reifen und bis zu 200 Stundenkilometern über die Autobahn davon. Die Flucht sei "sehr dramatisch" gewesen, sagte der Sprecher.

Martinshorn und Blaulicht - einfach ignoriert

Obwohl die Streife dem Mann mit Blaulicht und Martinshorn folgte, konnte die Polizei nicht mit dem Fahrer mithalten - auch, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Der Fliehende hatte während der Verfolgungsjagd mehrfach die Vorfahrt missachtet und andere Autofahrer genötigt.

An der Anschlussstelle Raunheim fuhr das Auto auf die B43 nach Kelsterbach. Dort drehte er an einem Kreisel entgegen der Fahrtrichtung und raste in Richtung Rüsselsheim (Groß-Gerau). Nach einigen Richtungswechseln verlor die Polizei den Mann aus dem Blick.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei entdeckte das Auto später in Flörsheim (Main-Taunus), wo der Fahrer es abgestellt hatte. Offenbar setzte er seine Flucht zu Fuß fort.

Zwar habe man über das Kennzeichen den Halter ermitteln können, sagte der Polizei-Sprecher. Noch sei aber unklar, ob das auch der Fahrer war. Die Polizei sucht deshalb Zeugen der Verfolgungsjagd.

Sendung: YOU FM, 19.05.2018, 11.00 Uhr