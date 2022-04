An einer Kreuzung

An einer Kreuzung Autofahrer missachtet Vorfahrt und wird leicht verletzt

Ein 54 Jahre alter Autofahrer ist am Samstagabend bei einem Zusammenstoß mit einem weiteren Auto leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, übersah der 54-Jährige an einer Kreuzung in Philippsthal/Werra (Hersfeld-Rotenburg) beim Abbiegen den anderen Wagen und missachtete die Vorfahrt. Der Schaden liegt bei rund 12.000 Euro.