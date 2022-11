Auf der B54 bei Limburg ist ein betrunkener Autofahrer verunglückt und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war er am Dienstagabend von der Fahrbhan abgekommen und hatte sich mehrfach überschlagen. Der 44-Jährige kam in ein Krankenhaus. In seinem Fahrzeug fand die Polizei mehrere Flaschen alkoholischer Getränke. Ein erster Test ergab einen Promillewert von 2,5.