Auf der A5 bei Seeheim-Jugenheim (Darmstadt-Dieburg) ist am Dienstag ein 39-jähriger Autofahrer von der Polizei angehalten worden wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss. Gegen ihn wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Veröffentlicht am 23.01.25 um 19:19 Uhr

Die Polizei fand in seinem Auto insgesamt 500 Gramm Heroin, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung sei hingegen nichts gefunden worden. Der Mann muss in Untersuchungshaft.