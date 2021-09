Autofahrer prallt in Wiesbaden gegen Baum

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Wiesbaden frontal gegen einen Baum geprallt.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der 40-Jährige bei dem Unfall am Freitagabend schwer verletzt. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden wird auf ungefähr 60.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.