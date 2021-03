Bei einem Unfall in Eltville (Rheingau-Taunus) ist am Dienstag ein Motorrollerfahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war ein Autofahrer aus der Ausfahrt eines Autohauses auf die Straße gefahren und hatte dort den 70-Jährigen erfasst. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Der 65 Jahre alte Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in einer Klinik behandelt.