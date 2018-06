Ein 35-Jähriger ist bei einem schweren Unfall an der Bergstraße ums Leben gekommen. Wahrscheinlich fuhr er mit seinem Sportwagen zu schnell. Das Auto riss nach einem Aufprall gegen einen Baum in zwei Teile.

Der Mann aus Stuttgart war am Samstagnachmittag auf der Landstraße zwischen Wald-Michelbach-Kreidach und Mörlenbach-Weiher (Bergstraße) unterwegs. Kurz vor Kreidach kam er laut Polizeibericht von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Leitplanke, hob mit seinem Sportwagen vom Boden ab und flog etwa 60 Meter weit durch die Luft. Er prallte gegen einen Baum. Dabei zerbrach das Auto in zwei Teile. Der Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die Polizei geht davon aus, dass der 35-Jährige zu schnell fuhr. An der Unfallstelle gilt eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Kurz vor dem Unfall soll der Mann ein anderes Auto auf regennasser Fahrbahn überholt haben - trotz Überholverbots.

Straße blieb drei Stunden lang gesperrt

Die Straße zwischen Weiher und Kreidach war für fast drei Stunden gesperrt. Gegen 19.30 Uhr gab sie die Polizei wieder für den Verkehr frei. Im Einsatz waren rund 50 Feuerwehrleute, ein Krankenwagen und ein Rettungshubschrauber. Das Unfallauto wurde total zerstört. Der Schaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Den Schaden an der Leitplanke schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 09.06.2018, 19.30 Uhr