Ein Autofahrer ist am Mittwochabend bei einem Unfall auf der A49 bei Borken (Schwalm-Eder) ums Leben gekommen.

Veröffentlicht am 12.09.24 um 12:23 Uhr

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 57-Jährige aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Er prallte frontal gegen einen Baum. Dabei wurde das Auto in zwei Teile gespalten. Der Mann starb noch am Unfallort.