Die Unfallstelle an A66 Bild © osthessen-news.de

Auf der A66 nahe Flieden ist ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Autobahn war längere Zeit voll gesperrt.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 66 in Osthessen ist am Mittwochnachmittag ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Der Mann habe beim Überholen auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sagte ein Polizeisprecher in Fulda.

Das Auto kam zwischen Schlüchtern-Nord und Flieden (Fulda) in der Höhe der Raststätte Distelrasen von der Straße ab, fuhr in eine Böschung und überschlug sich mehrfach. Dabei wurde der Fahrer aus dem Wagen geschleudert, der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Weitere Informationen zu dem Unfallopfer teilte die Polizei zunächst nicht mit. Die Autobahn wurde für längere Zeit voll gesperrt.