Ein 79 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der B3 bei Cölbe (Marburg-Biedenkopf) tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann laut Zeugenaussagen am Sonntag aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gefahren. Er starb wenig später im Krankenhaus.