Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der B80 bei Reinhardshagen (Kassel) ums Leben gekommen.

Nach Polizeiangaben war der 61-Jährige am Donnerstag aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Er überfuhr zwei Leitpfosten und rutschte in eine Wiese. Das Auto prallte schließlich in einem Bauchlauf gegen eine Böschung. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.