Ein 47 Jahre alter Autofahrer ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Südhessen ums Leben gekommen. Er stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.

Der 47-Jährige war nach Polizeiangaben auf der Landstraße 3065 vom Kühlen Grund in Richtung Otzberger Ortsteil Ober-Klingen (Darmstadt-Dieburg) unterwegs. In einer Rechtskurve, rund 300 Meter vor dem Ortseingang, geriet der Mann aus bislang noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 47-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Mit der Unfallrekonstruktion wurde nach Polizeiangaben ein Sachverständiger beauftragt.



Sendung: hr-iNFO, 30.11.2018, 23 Uhr